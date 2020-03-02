مرشح ديمقراطي يعتزم الانسحاب نهائيا من الانتخابات الرئاسية.. وترامب يعلق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 10:33 صباحا
بيت بوتيدجيدج في مانشستر بولاية نيو هامبشر في 4 فبراير 2020. (فرانس برس).

انسحب المرشح بيت بوتيدجيدج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشحين الديمقراطيين للفوز بالترشح عن حزبهم للرئاسة، فيما يتوقع أن ينسحب المرشح من السباق نهائيا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مساعدين لبوتيدجيج قولهم إن المرشح البالغ 38 عاما، والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، سيعلن قريبا رسميا إنهاء حملته.

وأثار انسحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من «الثلاثاء الكبير» عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.

وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين أنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج الانسحاب.

وكتب ترامب على تويتر: «بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ(جو النعسان)».

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