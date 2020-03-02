الحصيلة العالمية لوفيات «كورونا» تتجاوز 3 آلاف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 08:35 صباحا
عاملون في مختبر بووهان الصينية يحللون عينات أشخاص للتأكد من إصابتهم بـ«كورونا»، 6 فبراير 2020، (ا ف ب)

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين اليوم الإثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما توفي رجل سبعيني أصيب بالفيروس في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، حسب السلطات الصحية في ولاية واشنطن، ليكون ثاني شخص يتوفى بالفيروس على الأراضي الأميركية. والسبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

نداء من منظمة الصحة العالمية
وحضّت منظمة الصحة العالمية الأحد، الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بالفيروس، والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس، كما شددت في تقريرها الأخير حول «كورونا» أهمية أجهزة المساعدة على التنفس في معالجة الإصابات الأكثر حرجا بالفيروس.

وجاء في تقرير المنظمة أن «على الدول كافة أن تحرص على وجود مخزون كاف من أجهزة قياس التأكسد (نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة) وأجهزة المساعدة على التنفس». وسبق أن أشارت المنظمة إلى أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطون الستين من العمر والذين يعانون أمراضا أخرى.

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وأشارت المنظمة إلى أن العوارض لدى غالبية المصابين بالفيروس كانت خفيفة، فيما عانى نحو 14% من مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، مقابل 5% عانوا وضعا صحيا حرجا، منوهة بأن معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس يتراوح على ما يبدو بين 2 و5%.

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