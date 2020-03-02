كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه الشرق

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبيل لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرية حدودية بين الكوريتين، في 30 يونيو 2019 . (فرانس برس)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت الاثنين مقذوفين غير محددين، بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة البالستية البعيدة المدى.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها إنّ المقذوفين أُطلِقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي. وأضافت إن «الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباق على جهوزيته».

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والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة القارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.