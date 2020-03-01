كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس

مثلث متحف اللوفر في باريس, 28 فبراير 2020, (أ ف ب)

أبقى متحف اللوفر في باريس أبوابه مغلقة أمام الزوار الأحد، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال كريستيان غالاني من «الكونفدرالية العامة للعمل» لوكالة «فرانس برس».

وأوضح غالاني أن نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا «بالإجماع تقريبا» لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار الأحد.

وأضاف «تم ترتيب الاجتماع لمناقشة مخاوف الموظفين»، مضيفا أن ممثلي الإدارة لم يتمكنوا من إقناع العمال بممارسة عملهم كالمعتاد.

فرنسا تسجل 38 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

وسجلت فرنسا 100 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة منذ نهاية يناير، فيما استقبل متحف اللوفر 9.6 ملايين زائر في العام 2019.

وأعلنت الحكومة السبت اتخاذ إجراءات عدة لمحاولة الحد من تفشي الفيروس، بينها إلغاء التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص في الأماكن المغلقة.

وقال غالاني «متحف اللوفر هو مكان مغلق يستقبل أكثر من خمسة آلاف شخص يوميا.. هناك قلق حقيقي من جانب الموظفين».

ويطالب العمال بتكثيف تدابير الوقاية وبينها توفير معقم للأيدي.