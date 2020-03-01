مايك بنس: الولايات المتحدة ستختبر لقاحاَ لعلاج «كورونا» خلال 6 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 09:04 مساء
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. (أ ف ب)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت عن أول وفاة لديها بسبب الفيروس لرجل في الخمسينات من عمره في ولاية واشنطن، بحسب «سكاي نيوز».

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وقال مسؤولون إن حالتين من بين ثلاث حالات في الولاية مرتبطتان بدار رعاية ظهرت على عشرات المقيمين فيها أعراض الفيروس. ونقلت محطة «سي.إن.إن» عن مايك بنس قوله إنه على الرغم من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس إلا أنه من الممكن أن يكون الإعلان عن المزيد من الوفيات في الولايات المتحدة وشيكا بعد الإعلان عن أول حالة.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بانس، قال إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس «كورونا»، وأشار إلى أن أميركا ستوسع نطاق حظر السفر ليطال أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوما.

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كما حث مايك بنس الأميركيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية. كما نصح ترمب في وقت سابق السبت، الأميركيين بأنه لا داعي للذعر بشأن فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة أميركية مرتبطة بتفشي المرض وفرض قيود جديدة على السفر.

وأذن الرئيس ترمب بفرض قيود جديدة على السفر يوم السبت، وقال في مؤتمر صحافي، إنه يبحث حتى في إغلاق الحدود الجنوبية ردا على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أميركيين لأول مرة، بينما أكد أنه «لا يوجد سبب للذعر» .

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