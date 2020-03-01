انسحاب الملياردير ستاير من السباق الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 04:42 مساء
الملياردير توم ستاير. (أ ف ب)

أعلن الملياردير توم ستاير السبت خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية بعد حصوله على نتائج مخيبة للامال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد انفاقه اكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية، وفق «فرانس برس».

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وقال ستاير لمؤيديه «لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي أن قلت انني اذا لم ار طريقا نحو الفوز فسانهي ترشيحي». اضاف «انا لا ارى طريقا للفوز بالرئاسة».

وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز سعيًا للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة.

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وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي. وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكنّ النتائج النهائيّة للاقتراع لم تكن قد اعلنت بعد.

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