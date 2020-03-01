سكاي نيوز: اليونان تمنع نحو 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية

اليونان تمنع نحو 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية، وفقًا لما نقلته قناة «سكاي نيوز» عن مصادر حكومية.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الداخلية التركي أن عدد اللاجئين الذين غادروا تركيا عبر معبر أدرنة بلغ 76358 ألف لاجئ منذ السبت.