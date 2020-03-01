ماكرون يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 01:45 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، تركيا وروسيا إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في منطقة إدلب بسورية، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان.

وقال «الإليزيه» في بيان، إن ماكرون أعرب لبوتين وإردوغان عن «قلقه الشديد حيال الكارثة الإنسانية» الحالية، ومخاطر «تشتت الجماعات الإرهابيّة بسبب الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه وتقويض اتفاقات خريف 2018 المتعلقة بمحافظة إدلب»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وشدد ماكرون على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية، داعيًا روسيا وتركيا إلى وقف دائم لإطلاق النار «يمكن التحقق منه»، وفقًا للالتزامات التي تم التعهد بها أمام فرنسا وألمانيا خلال قمة إسطنبول الرباعية في خريف 2018.

ودعا روسيا إلى «وضع حد فوري للهجوم العسكري في شمال غرب سورية واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين والأفراد والمساعدات الإنسانية»، وعبر عن تعازيه لتركيا في أعقاب الهجوم على القوات التركيّة في شمال غرب سورية.

وأشاد ماكرون «بجهود تركيا في مساعدة اللاجئين السوريين، وأكد تضامنه الكامل في هذا الصدد»، ودعا أنقرة إلى «التعاون» في إدارة تدفق المهاجرين.

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