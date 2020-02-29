«فرانس 24»: عشرات «المتطرفين» الفرنسيين يشاركون في معركة إدلب بسورية

كتلة نيران إثر قصف لقوات النظام على مبنى قيد الانشاء في مدينة معرة النعمان في شمال غرب سورية. (أ ف ب)

أفادت وثائق نشرتها قناة «فرانس 24» بأن عشرات من «المتطرفين» الفرنسيين يشاركون في معركة إدلب بشمال غرب سورية، المعقل الأخير للفصائل المقاتلة والجهادية وحيث تشن قوات النظام السوري هجومًا منذ بداية ديسمبر.

ويظهر شريط مصور تلقته القناة ومدته أربعون ثانية، ثلاثة مقاتلين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون بالفرنسية. وأفاد مراسل القناة وسيم نصر، المتخصص في الشبكات «الإرهابية»، بأن هؤلاء مقاتلون فرنسيون يواجهون الجيش السوري في محافظة إدلب، بحسب «فرانس برس».

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وأوضح نصر: «إنهم عشرات الأشخاص الموجودين في المنطقة منذ 2013 في إطار مخيم على الحدود التركية- السورية». ولفت الصحفي إلى أنه أجرى مقابلة «لساعتين» مع «أبرز مَن يجندون الفرنسيين للتوجه إلى سورية»، المدعو عمر محسن، الذي يؤكد أنه مستقل ولا يتبع لأي جماعة سواء القاعدة أو تنظيم «داعش».

ويرجح أن أحد المقاتلين في الشريط هو أحد أبناء محسن، بحسب المصدر نفسه. ومنذ ديسمبر 2019، تشن قوات النظام السوري هجومًا عنيفًا لاستعادة محافظة إدلب، حيث يواجه نحو مليون نازح وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

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وتحولت المواجهات إلى معركة دبلوماسية بين روسيا التي تدعم دمشق وتركيا. وفي الأسابيع الأخيرة، كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطالبته القوات السورية بالانسحاب من بعض المناطق في إدلب.

وتعرضت تركيا، الخميس، لخسائر كبيرة وخسرت 33 من جنودها في ضربات جوية سورية. وردت القوات التركية مؤكدة السبت أنها دمرت «منشأة للأسلحة الكيميائية». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 48 جنديًّا سوريًّا و14 مقاتلًا من «حزب الله» اللبناني حليف دمشق قُـتلوا في ضربات تركية.