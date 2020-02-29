بومبيو يحث طالبان على «الالتزام بوعودها بقطع العلاقات» مع تنظيم «القاعدة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 03:47 مساء

حث وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو حركة «طالبان» على الالتزام «بوعودها بقطع العلاقات» مع تنظيم القاعدة ومواصلة محاربة تنظيم «داعش»، وذلك خلال حفل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين العدوين اللدودين في الدوحة السبت.

وقال بومبيو أمام ممثلين عن الحركة «التزموا بوعودكم حيال قطع العلاقات مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الاخرى وواصلوا محاربة تنظيم الدولة الاسلامية حتى الانتصار عليه»، وفق «فرانس برس». وكان استقبال حركة «طالبان» لتنظيم القاعدة على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

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