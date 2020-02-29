مسؤولان أميركيان: مفاوضات السلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية تنطلق بحلول 10 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 03:40 مساء

من المفترض أن تبدأ مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين حركة طالبان وسلطات كابل بحلول 10 مارس، استكمالا للاتفاق التاريخي الموقع في الدوحة بين الولايات المتحدة والجماعة المتطرفة، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وقال مسؤول إن «الاتفاق ينص على تاريخ 10 مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين»، بينما رجّح مسؤول آخر أن تبدأ المفاوضات في النصف الأول من مارس وأن تعقد في أوسلو، وفق «فرانس برس».

وبحسب المسؤولين، فإنّ التحدي الرئيسي يكمن في صعوبة تشكيل وفد موحد يجمع الحكومة الأفغانية والمعارضة والمجتمع المدني في ظل الخلافات القائمة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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