واشنطن تحض رعاياها على تجنب السفر «غير الضروري» لإيطاليا بسبب كورونا

حذّرت الولايات المتحدة الجمعة، رعاياها من السفر غير الضروري إلى إيطاليا التي تُعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّها «توصي المسافرين بتجنّب كلّ سفر غير ضروري إلى إيطاليا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة» بالفيروس في ايطاليا.

ورفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة من جهتها تحذيرها المتعلق بالسفر الى إيطاليا، ناصحة رعاياها بإعادة النظر بتوجههم الى هناك.