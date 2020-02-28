البنتاغون يعتبر روسيا «خطرا وجوديا» على الولايات المتحدة

رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي. (أرشيفية: فرانس برس).

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، إن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم، التي تمثل «خطرًا حقيقيًا وجديًا» على وجود الولايات المتحدة.

وأشار ميلي خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، إلى أن «روسيا قادرة على تدمير الولايات المتحدة التي بدورها قادرة على تدمير روسيا»، موضحًا أن البلدين يعرفان ذلك، وفي ذلك يكمن سبب الردع المتبادل، حسب موقع «روسيا اليوم».

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وبخصوص القدرات النووية الصينية، قال ميلي إن قدرات الصين النووية «تتطور بسرعة»، وفي هذا السياق أكد الجنرال الأميركي أن «تحديث قواتنا النووية أساسا لأمننا في السنوات القادمة».

وأضاف«نحن الآن في المرحلة التي نحتاج فيها إلى تحديث الثلاثي النووي لدينا (الصواريخ والغواصات والقاذفات الاستراتيجية)، لضمان أمننا في المستقبل»، لافتًا إلى أن هذا الأمر «باهظ الثمن، لكنه ضروري» بالنسبة لضمان أمن الولايات المتحدة.