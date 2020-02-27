إطلاق نار في ميلووكي الأميركية وأنباء عن وقوع إصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 01:18 صباحا
شريط يستخدم في مواقع الجرائم. (فرانس برس)

أعلنت شرطة ميلووكي في وقت متأخر الأربعاء، إرسالها وحدات إلى مقر شركة «مولسون كورس» إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلح يطلق النار داخل مقر شركة التخمير العملاقة، في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنه أوقع العديد من الإصابات.

وقالت شرطة المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، في تغريدة على «تويتر»: «الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت»، مشيرة إلى أنها تحقق في «حادثة حرجة» في منطقة «ميلر فالي» حيث يقع مصنع الكحول.

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وأفادت شبكتي «دبليو آي أس إن 12» و«فوكس 6 نيوز» التلفزيونيتين المحليتين بأن ما بين ستة وثمانية أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وذلك نقلًا عن مصادر لم يسمها أي منهما .

وقالت جريدة «ميلووكي جورنال سينتينل» إن شركة «مولسون كورس»، التي كان اسمها حتى العام الماضي «ميلر كورس»، أخطرت موظفيها في رسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود مسلح في المبنى يطلق النار.

ونقلت الجريدة عن زوج موظفة في مصنع الكحول قوله إن زوجته أبلغته عبر رسائل نصية أنها على دراية بوجود مسلح يطلق النار في المبنى وهي مختبئة مع زملاء لها داخل غرفة.

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