أميركا تستهدف جماعة كتائب «حزب الله» في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 12:33 صباحا
منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، 14 نوفمبر 2019. (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن واشنطن تكثف الضغط على جماعة كتائب «حزب الله» المدعومة من إيران وزعيمها، معللة ذلك بارتباط الجماعة بقتل متعاقد أمريكي في العراق في ديسمبر الماضي.

وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة، ناثان سيلز، خلال إفادة صحفية «لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق... نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات».

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وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» أعلن في 28 ديسمبر الماضي مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك شمال البلاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة دعت الحكومة العراقية أكثر من مرة إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها، حسب وكالة «فرانس برس».

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