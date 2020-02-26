الحكومة الباكستانية تؤكد أول إصابتين بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 07:23 مساء

رصدت باكستان أول حالتين من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما كتب على «تويتر» مستشار الصحة العامة لرئيس الوزراء عمران خان الأربعاء، بعد أيام من إغلاق إسلام أباد حدودها البرية مع إيران التي توفي فيها 19 شخصًا بسبب الفيروس.

وكتب ظافر ميرزا على «تويتر»: «أستطيع أن أؤكد أول حالتين بفيروس كورونا في باكستان. ويتم الاهتمام بالحالتين طبقًا للبروتوكولات السريرية المعيارية، وحالة المصابين مستقرة. لا داعي للفزع، الأمور تحت السيطرة، سأعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا لدى عودتي من تافتان» في ولاية بلوشستان، بحسب «فرانس برس».

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