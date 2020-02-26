روسيا تعلق إصدار التأشيرات للإيرانيين اعتبارا من الجمعة بسبب «كورونا»

مواطنون إيرانيون يرتدون قناع تحسبًا لكورونا. (الإنترنت)

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعلق اعتبارا من 28 إصدار تأشيرات دخول لمواطني إيران، وأنه سيتم تمديد جميع القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا» حتى أبريل.

وقالت غوليكوفا في إحاطة إعلامية، «في الوقت الحاضر، اتخذ مقر العمليات القرارات التالية. سنمدد حتى 1 أبريل جميع القيود التي كانت سارية حتى 1 مارس، وستدخل اللوائح ذات الصلة غدا إلى هيئات السلطات التنفيذية الاتحادية المسؤولة وستقدم للتوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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وأضافت «أما بالنسبة لإيران، اعتبارا من 28 فبراير، سنفرض حظراً على إصدار تأشيرات العبور من إيران، فضلاً عن حظر إصدار التأشيرات، باستثناء تأشيرات الأعمال والتأشيرات الإنسانية. والرحلات الجوية، التي تقوم بها الشركة الروسية الوحيدة (إيروفلوت) وكذلك الشركات الإيرانية سيستمر تنفيذها».

وأشارت إلى أنه «اعتبارا من 1 مارس سيتم وقف حركة النقل الجوي مع كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا» فيما عدا رحلات شركة «إيروفلوت وأورورا». وتابعت «ستقوم الشركتان بتنفيذ رحلات جوية إلى كوريا الجنوبية حتى الانتهاء من نقل جميع المواطنين الروس من هذا البلد».

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