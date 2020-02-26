رئيس الوزراء الهندي يدعو للهدوء بعد مقتل 20 شخصا في أعمال العنف بنيودلهي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الهدوء بعد أيام من أعمال العنف في نيودلهي قتل خلالها 20 شخصا على الأقل.

وكتب مودي في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء إن السلام والتآخي أساسيان في أخلاق الشعب الهندي، مناشدا سكان دلهي الحفاظ على السلام في كل الأوقات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «من المهم أن يستتب الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت».

ومنذ الأحد الماضي، ينتشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات في مناطق شمال شرق العاصمة، تضم غالبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.