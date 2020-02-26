الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا» خلال 3 أسابيع

امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» خلال سيرها في بكين، 23 فبراير 2020، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد في الصين القارية الأربعاء إلى 2715 حالة، بعد تسجيل الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، التي سجلت فيها كل الوفيات الجديدة دون استثناء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص، وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفيروس «كورونا» المستجد المسبب مرض «كوفيد - 19»، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

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وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت. ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.