«البنتاغون»: دور تركيا مهم جوهريا في التصدي لروسيا

قائد قيادة القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولترز. (روسيا اليوم)

أشاد قائد قيادة القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، بدور تركيا في «التصدي» لروسيا، داعيًا إلى التعاون بين واشنطن وأنقرة في هذا المسار.

وقال وولترز في خطاب يُنتظر أن يلقيه أمام لجنة لشؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، أن دور تركيا «مهم جوهريًا في التصدي لروسيا»، وذلك حسب موقع «روسيا اليوم».

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ولفت الجنرال الأميركي إلى أن موسكو وأنقرة «تنظران إلى منطقة البحر الأسود كمجال نفوذ طبيعي لهما، ولا يزال النزاع بينهما مستمرا في ليبيا كما أنهما تتصادمان بصورة مباشرة في إدلب».

وأكد أن المصالح «طويلة الأمد» لكل من الولايات المتحدة وتركيا ستصبحان على «أحسن وجه» عبر مواصلة عملهما «المشترك على تحسين التعاون ضد روسيا، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار الناتو».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تضامنها الكامل مع موقف تركيا إزاء الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لخفض، التي تمت إنشاؤها، في العام 2017، بناء على قرار مجموعة «استانا» (روسيا، تركيا، إيران).

وأكدت أنقرة أنها لن تتسامح مع تقدم القوات الحكومية السورية إلى عمق منطقة إدلب، متهمة دمشق باستهداف المدنيين وإحداث أزمة إنسانية، فيما أكدت موسكو أن الجيش السوري بدأ عملياته ضد المسلحين في إدلب ردًا على «استفزازات مستمرة من جانبهم».