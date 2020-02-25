العراق .. توقف الزيارة وإغلاق المدارس في مدينة النجف بسبب «كورونا»

متظاهرون مناهضون للحكومة يتظاهرون بأقنعة جراحية في مدينة النجف في وسط العراق، 24 فبراير 2020. (أ ف ب)

أغلقت البوابات المؤدية إلى داخل مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وكذلك المدارس في مدينة النجف، فيما توجه بعض من يشعر بالهلع من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، إلى الصيدليات في المدينة التي تستقبل حشودا لا تنقطع من الزوار الإيرانيين سنويا.

وأعلنت سلطات النجف، الإثنين، عن أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد لمواطن إيراني، وهو طالب يدرس العلوم الدينية في هذه المدينة الشيعية المقدسة، وفق «فرانس برس».

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إثر ذلك، بادرت سلطات النجف التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب بغداد، ويزورها ملايين الشيعة سنويا بإغلاق مرقد الإمام علي، أول الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، حيث يتبارك الزوار بلمس وتقبيل شبابيك المرقد.

واتخذت إجراءات بمنع دخول الزوار إلى غرفة القبر، والبقاء في الباحة الخارجية للمرقد. وبدت شوارع مدينة النجف خالية من طلبة المدارس التي أغلقت بهدف منع انتشار مرض «كوفيد-19».

وقال الناطق باسم مديرية تربية النجف، وسام الروازق «تم تعطيل 1028 مدرسة في عموم محافظة النجف بسبب ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في النجف». وكشف محافظ النجف لؤي الياسري، عن وجود «13 شخصاً يخضعون للحجر الطبي حاليا، جميعهم من طلبة المدرسة الدينية التي كان يدرس فيها المصاب الإيراني». وأكد مصدر طبي في النجف أن جميع هؤلاء عراقيو الجنسية.

على الصعيد ذاته، قررت لجنة حكومية برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي «تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع التجمعات في كل أرجاء محافظة النجف»، مشيرة إلى القيام بعمليات تطهير للمدارس.

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كما دعت اللجنة العراقيين إلى «عدم السفر من وإلى محافظة النجف إلا في حالات الضرورة القصوى»، فيما يعتبر أغلب الشيعة زيارة مرقد الإمام علي من أهم الأماكن الدينية، بالإضافة إلى وقوع مقبرة وادي النجف أكبر مقبرة إسلامية في العالم.

في غضون ذلك، بدت شوارع المدينة شبه خالية وتهافت مواطنون على الصيدليات لشراء كمامات طبية ومواد تعقيم، وباتت العائلات تحدد تحركاتها بما هو ضروري جدا، وفقا لمراسل «فرانس برس».

وقال حسام الخفاجي، وهو أب لطفلين (29 عاما) أثناء مغادرته صيدلية وسط النجف «كيف أحمي أولادي وزوجتي من كورونا، لا توجد كمامات، مضى يومان وأنا أبحث عن كمامات حديثة. وهي إما مرتفعة السعر تباع بأربعة دولارات أو غير موجودة».

وأشار المراسل إلى غياب كثير من المتظاهرين عن ساحة الاحتجاجات، وسط مدينة النجف، التي تشهد تظاهرات منذ أربعة أشهر للمطالبة بإصلاحات سياسية وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي قتل خلالها حتى الآن نحو 550 شخصا أغلبهم من المتظاهرين.