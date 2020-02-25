إيطاليا تعلن ظهور «كورونا» المستجد في منطقتي توسكانا وصقلية

محطة قطار في ميلانو. (أ ف ب)

انتشر فيروس «كورونا» المستجد، الثلاثاء، جنوبا في إيطاليا، حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن تزايد في عدد المصابين، ما دفع الحكومة الإيطالية إلى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة الدول المجاورة.

وألقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي باللائمة في انتشار الفيروس على الإدارة الضعيفة لمستشفى في الشمال، ما تسبب بسبع وفيات في إيطاليا حتى الآن هي الأعلى في أوروبا، بحسب «فرانس برس».

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وأعلنت منطقة توسكانا عن تسجيل أول إصابتين، إحداهما في مدينة فلورنسا السياحية، في حين سجلت إصابة في صقلية لسائحة من منطقة لومبارديا التي سجلت إصابة 212 شخصا.

وتنتظر السائحة في صقلية التي كانت تقيم في فندق في باليرمو تأكيد نتيجة إصابتها من معهد الأمراض المعدية، وفق رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريللي. وسيلتقي وزراء الصحة من البلدان المجاورة في روما، في الوقت الذي قفز فيه عدد الإصابات إلى 283، مع تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة منذ الإثنين.

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ومن المتوقع أن يصل مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مسؤولين دوليين إلى العاصمة الإيطالية اليوم. وقال مسؤولون في جزر الكناري إن مئات الأشخاص احتجزوا في غرفهم في أحد فنادق تينيريفي، بعد نقل سائح إيطالي إلى المستشفى يشتبه بإصابته بفيروس «كورونا».

وبينما لم تغلق أي دولة مجاورة حدودها مع إيطاليا، فقد أعلنت العديد من الحكومات عن تدابير إضافية للمسافرين القادمين من إيطاليا، خصوصا من المنطقتين الشماليتين لومبارديا وفينيتو. وتشمل التدابير الفحص الطبي وصولا إلى التوصيات بالعزل الذاتي.

مهمة مستحيلة

وأعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الإثنين، أن تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

كما توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة «مهمة مستحيلة» من بطولة توم كروز، الذي يجري تصويره في البندقية، وفق ما أعلنت استوديوهات «باراماونت». وتعد بلدة كودوينو جنوب ميلانو التي يسكنها نحو 15 ألف نسمة المركز الرئيسي لانتشار الفيروس في إيطاليا.

وفرض الحجر الصحي على العديد من الأشخاص في هذه البلدة، إضافة إلى بلدات أخرى في شمال إيطاليا في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

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وتم نقل «المريض الرقم واحد» كما سماه الإعلام الإيطالي، وهو رجل يبلغ 38 عاما، الأربعاء، إلى مستشفى في كودونيو، ويُعتقد أنه سبب عدد كبير من الإصابات في منطقة لومبارديا، بينهم زوجته الحامل وعدد من الأطباء والممرضين والموظفين.

وبالإضافة إلى المدن التي تخضع للحجر الصحي، فرضت تدابير واسعة على عشرات الملايين من السكان في شمال إيطاليا، مع إغلاق المدارس وإلغاء النشاطات الثقافية والرياضية. وفي أماكن أخرى من البلاد يوصي المسؤولون أيضا باتخاذ تدابير احترازية.