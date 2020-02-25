ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 977 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 977 مصابا؛ وذلك في وقت تحاول فيه دول جنوب آسيا الحد من انتشار الفيروس الذي بدأ من الصين.