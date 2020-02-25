ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 977 حالة
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 10:54 صباحا
أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 977 مصابا؛ وذلك في وقت تحاول فيه دول جنوب آسيا الحد من انتشار الفيروس الذي بدأ من الصين.
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