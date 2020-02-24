استقبال حافل لترامب في زيارته الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 12:19 مساء
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء استقباله ترامب. ( فرانس برس).

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، زيارة تستغرق يومين إلى الهند، التي خصته باستقبال حافل، إذ استقبله آلاف الهنود، في الطريق الذي سلكه لحضور تجمع حاشد مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويمثل اليوم الأول للزيارة فرصة لترامب ورئيس الوزراء الهندي لاستعراض علاقتهما وإظهار الانسجام الشخصي بينهما، وذلك في سياق اختلافات تجارية بين البلدين بسبب السياسة الحمائية التي يتبنيانها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وغدا الثلاثاء، ستجرى النقاشات حول المسائل الجوهرية في سلسلة اجتماعات ثنائية بنيودلهي، إذ إن الهند حليف استراتيجي للولايات المتحدة في آسيا، وترى واشنطن أنها قوّة توازن محتمل لصعود الصين في المنطقة.

ونشر ترامب تغريدة باللغة الهندية بينما كان في الطائرة قال فيها «نتطلع لأن نكون في الهند. نحن في الطريق وسنلتقي الجميع خلال ساعات».

واستقبل مودي ضيفه في منطقة أحمد آباد. وتبدأ الزيارة من غوجارات (غرب)، التي تمثل مسقط رأس مودي الذي حكمها إلى حين وصوله لرئاسة وزراء الهند، البالغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص، وفق إحصائية للعام 2014.

معاملة غير جيدة
وصرح ترامب الأسبوع الماضي «لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الصدف أنني أكنّ تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي».

وخلال زيارته التي تستمر يومين وترافقه فيها زوجته ميلانيا، يحضر ترامب ومودي ظهر اليوم الاثنين تجمعا حاشدا في أحمد آباد بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

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