ترامب يصل الهند في زيارة تستغرق يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 08:58 صباحا
عمال ينظفون منصة استاد بضواحي أحمد أباد قبل وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب، 24 فبراير 2020، (ا ف ب)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم الإثنين إلى الهند، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا كما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وهبطت طائرة الرئيس الأميركي في مطار أحمد اباد الدولي (غرب الهند)، حيث التقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى مدينة أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس، قبل الذهاب إلى نيودلهي حيث تعقد غدا الثلاثاء اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أميركيين وهنود.

وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي، مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما في ظل التوتر بين البلدين نتيجة السياسات الحمائية التي يعتمدها كلاهما.

وصرح ترامب هذا الأسبوع قبل أول زيارة رسمية إلى الهند «لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الصدف أنني أكن تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي».

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وخلال زيارته التي تستمر يومين، وترافقه فيها السيدة الأميركية الأولى ميلانيا، يحضر ترامب ومودي الإثنين تجمعا حاشدا في أحمد أباد بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم «ناماستي ترامب» (تحية لترامب) ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأميركي له في هيوستن بولاية تكساس سبتمبر الماضي وحمل اسم «هاودي مودي» (تحية لمودي باللهجة المحلية).

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