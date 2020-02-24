الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ إسرائيلية

أعلن النظام السوري أنّ دفاعاته الجويّة تصدّت ليل الأحد «لدفعة صواريخ معادية» آتية من فوق الجولان السوري المحتلّ، في قصف إسرائيلي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّه استهدف «مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية» قرب مطار دمشق الدولي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» في نبأ عاجل إنّ «دفاعاتنا الجوية تتصدّى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتلّ».

بينما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في العاصمة السورية عن دويّ أصوات انفجارات قوية اعتباراً من الساعة (21:26 بتوقيت غرينتش)، في قصف إسرائيلي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّه «طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي».