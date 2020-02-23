وزير الخارجية المصري يلتقي بوفد من اللجنة اليهودية الأميركية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 06:10 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافخ أحد أعضاء وفد اللجنة اليهودية الأميركية. (الفيسبوك)

استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفداً من اللجنة اليهودية الأميركية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوفد حالياً إلى مصر.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيداً بما تحقق في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة؛ كما أعرب عن تطلُع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

كما استعرض شكري كذلك جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرُف والتي تبذلها مصر على التوازي مع جهودها نحو البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب بيان الناطق باسم الخارجية المصرية على الفيسبوك.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى تناوُل اللقاء للأوضاع الإقليمية، حيث اهتم الوفد بالاستماع للرؤية المصرية إزاء ملفات المنطقة المختلفة، بما في ذلك القضية الفلسطينية وعملية السلام، إذ أكد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وذلك بما يمهد الطريق وصولاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب وفد اللجنة اليهودية الأمريكية عن التقدير لمُجمل جهود مصر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور المتواصل مع القاهرة. كما أشاد الوفد الزائر بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على صعيد التراث اليهودي في مصر وحرصها على رعاية الآثار اليهودية المصرية والحفاظ عليها.

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