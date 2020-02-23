إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 03:15 مساء
موظفون أثناء الانتخابات التشريعية على أطراف طهران الجنوبية، 21 فبراير 2020 (فرانس برس)

أعلنت إيران، الأحد، وفاة ثلاثة مرضى جراء فيروس كورونا المستجدّ من بين 15 شخصا ثبُتت إصابتهم بالفيروس أخيراً، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية أشخاص.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور، قوله إن «هذه الأعداد ترفع عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 إلى ثمانية أشخاص من أصل 43 شخصاً مصاباً». وإيران هي حتى اليوم الدولة التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات جراء الوباء بعد الصين.

من جانبه قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد إن «أزمة فيروس كورونا في الصين ما زالت خطيرة ومعقدة»، مشيرا إلى أن «فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ العام 1949».

ولفت الرئيس الصيني إلى أن «تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها»، مؤكدا أن «جهود السيطرة على فيروس كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة».

وفي تطور مخيف سجلت إيطاليا «أكثر من مئة إصابة» بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف بؤر محلية، وفق ما أعلن رئيس منطقة لومبارديا شمال البلاد، أتيليو فونتانا، في مقابلة مع قناة «سكاي تي جي 24» مطالبا بـ«المزيد من الرقابة الحدودية».

وقال فونتانا إن عدد «الأشخاص المصابين في لومبارديا بلغ 89 بينهم شاب في فالتيلينا» وهي منطقة جبلية، مضيفا أن «على المستوى الوطني هناك أكثر من 100 إصابة».

وطالب رئيس منطقة لومبارديا بـ«مزيد من التنبه على الحدود كما كان ينبغي أن يحصل عندما طلبنا ذلك».

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