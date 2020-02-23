«كورونا المستجد»: وفاة شخصين و123 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سيدتان بزي تقليدي في قصر جيونغبوكغونغ في سيول في 23 فبراير 2020. (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين مما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة «كنيسة شينتشونجي ليسوع» المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض «كوفيد-19» بين أتباعها. والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة وسجلت فيها نحو 100 إصابة.

وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من فبراير وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

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وتقع دايغو رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة بالقرب من مدينة شيونغدو، مسقط رأس لي مان مؤسس «كنيسة شينتشونجي ليسوع». وقد أعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة «منطقتين تخضعان لإدارة خاصة».

وأعلن كوون يونغ جين رئيس بلدية دايغو الأحد أكثر من 90 إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن. ودعا أعضاء «كنيسة شينتشونجي ليسوع» الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص.

وقال كوون في مؤتمر صحفي إن «الاختباء ليس حلا. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة». وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرة المرض، باستثناء عدد الإصابات في سفينة الرحلات الترفيهية «دايموند برنسيس» في اليابان.