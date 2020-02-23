79 مصابا بـ«كورونا» في إيطاليا توفي اثنان منهم

أعلن قائد الدفاع المدني الإيطالي، أنغيلو بوريلي، أن حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا بلغت 79 شخصًا، توفي اثنان منهم الجمعة والسبت، وشفي شخص واحد.

وتشمل الحصيلة سائحين صينيين أصيبا بالفيروس خارج إيطاليا قبل أسابيع، وشابا خرج السبت من المستشفى في روما، ورُصد غالبية المصابين في بلدة كودونيو في منطقة لومبارديا (54 حالة) وفي منطقة فينيتو (17 حالة)، حسب وكالة «فرانس برس».

وأصدرت الحكومة الإيطالية، السبت، قرارًا بـ«إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرًا للفيروس ومنع الدخول والخروج إلا بتصاريح خاصة».