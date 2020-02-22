وزراء مجموعة العشرين يناقشون مخاطر «كورونا» خلال اجتماع في السعودية

ناقش وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأثر المحتمل لوباء فيروس «كورونا المستجد» على الاقتصاد العالمي، أثناء لقائهم السبت في الرياض في اجتماع يستمر يومين، في حين حذر صندوق النقد الدولي من تأثر النمو العالمي.

وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، يأمل مسؤولو أكبر 20 اقتصادًا في العالم أن يتوصلوا لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي، وفق «فرانس برس».

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ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق إزاء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وحتى الآن، أودى الفيروس بـ2345 شخصًا في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإرغام الشركات على إغلاق أبوابها. وأبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الاجتماع في الرياض الجمعة بأن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل، لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني «الهشاشة».

وتوقعت جورجييفا أن يؤدي التأثير الاقتصادي للوباء إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنها حذرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى، حيث بدأ الوباء ينتشر.

وقالت السبت إن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع معدل نمو قدره 5.6% للصين في العام 2020، بانخفاض 0.4 % عن تقديرات مطلع العام الحالي.

ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.2%، بانخفاض 0.1 نسبته نقطة. وأشارت إلى احتمال فرضيات أقل تفاؤلًا، مضيفة أنها أكدت لحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ دعم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها البلاد للتعامل مع الوباء.

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وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن في صلب نقاشات الوزراء وضع خطة عمل لحماية الاقتصاد العالمي، الذي يواجه تباطؤًا أساسًا، من تأثيرات تفشي الوباء. وقال للصحفيين إن «السؤال لا يزال مطروحا: هل سيتعافى الاقتصاد العالمي سريعًا أم سيؤدي إلى تباطؤ مستمر في النمو العالمي».

وأعلنت الصين أنها لن ترسل أي مسؤول من بكين لحضور اجتماع الرياض، لكن السفير الصيني لدى المملكة سيرأس وفدًا صغيرًا. وسيرأس الاجتماعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد السعودي التي تقوم بمهام المصرف المركزي، أحمد الخليفي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية للصحفيين: «نراقب عن كثب تطورات الفيروس ونجري تقييمًا لآثاره المحتملة على النمو الاقتصادي». وأضاف: «نتوقع أن يناقش الوزراء التوقعات الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا»

حل واحد

وتعقد مجموعة العشرين أيضًا منتدى على المستوى الوزاري حول الضرائب الدولية السبت، يركز على التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. وقال لومير: «هناك إجماع لدى اأعضاء مجموعة العشرين على ضرورة إقرار هذا النظام الضريبي الدولي الجديد من أجل العدالة والكفاءة».

وأشار أيضًا إلى إجماع بخصوص إطار عالمي لنظام دولي، وحض المسؤولين الماليين على التوصل لحل وسط بحلول نهاية العام.