الرئيس التونسي يستقبل أمير قطر خلال زيارة رسمية الإثنين

بدعوة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية إلى تونس الإثنين والثلاثاء، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان السبت: «بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فبراير على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية»، وفق «فرانس برس».

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس دولة إلى تونس منذ انتخاب سعيد رئيسًا للبلاد في أكتوبر الفائت، وقد سبقتها زيارة خاطفة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تونس نهاية ديسمبر الفائت تمحورت حول الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة وفق البيان «تجسيدًا للرغبة المشتركة (في تنمية) العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين». ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون و«سبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية».

ولم تشكل تونس بعد حكومة منذ انتخابات أكتوبر، بسبب التجاذبات السياسية، ومن المنتظر أن يتم التصويت الأربعاء على تشكيلة وزارية قدمها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.