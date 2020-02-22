الرئيس التونسي يستقبل أمير قطر خلال زيارة رسمية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 03:32 مساء

بدعوة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية إلى تونس الإثنين والثلاثاء، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان السبت: «بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فبراير على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية»، وفق «فرانس برس».

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس دولة إلى تونس منذ انتخاب سعيد رئيسًا للبلاد في أكتوبر الفائت، وقد سبقتها زيارة خاطفة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تونس نهاية ديسمبر الفائت تمحورت حول الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة وفق البيان «تجسيدًا للرغبة المشتركة (في تنمية) العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين». ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون و«سبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية».

ولم تشكل تونس بعد حكومة منذ انتخابات أكتوبر، بسبب التجاذبات السياسية، ومن المنتظر أن يتم التصويت الأربعاء على تشكيلة وزارية قدمها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»