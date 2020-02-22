«تحييد» 120 «إرهابيا» خلال عملية في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 03:23 مساء
جندي فرنسي من قوة برخان فوق عربة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، 12 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مساء الجمعة، أن 120 «إرهابيًّا» تم «تحييدهم» خلال عملية عسكرية مشتركة أطلقها في الأول من فبراير عناصر في القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية في جنوب غرب النيجر.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية جرت في شمال منطقة تيلابيري، جنوب غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان الذي تُلي عبر الإذاعة أن «الحصيلة التي وُضعت في 20 فبراير 2020 هي كما يلي: في الجانب الصديق لا خسائر، في الجانب المعادي تم تحييد 120 إرهابيًّا، بينهم 23 في مثلث إيناتيس-تونغو تونغو-تيلوا».

وأوضح أنه «تمت مصادرة وتدمير العشر من الدراجات النارية ومعدات تستخدَم في صنع عبوات ناسفة يدوية الصنع وللمراقبة». وأشاد وزير الدفاع النيجري، إيسوفو كاتامبي، بـ«التعاون مع الشريك الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة النيجرية»، مؤكدًا أن «هذه العملية المشتركة تتطابق مع التوصيات الصادرة عن قمة بو في فرنسا في 13 يناير 2020».

وتيلابيري منطقة شاسعة تبلغ مساحتها نحو مئة ألف كيلومتر مربع وتقع بمحاذاة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»