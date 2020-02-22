«تحييد» 120 «إرهابيا» خلال عملية في النيجر

جندي فرنسي من قوة برخان فوق عربة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، 12 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مساء الجمعة، أن 120 «إرهابيًّا» تم «تحييدهم» خلال عملية عسكرية مشتركة أطلقها في الأول من فبراير عناصر في القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية في جنوب غرب النيجر.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية جرت في شمال منطقة تيلابيري، جنوب غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان الذي تُلي عبر الإذاعة أن «الحصيلة التي وُضعت في 20 فبراير 2020 هي كما يلي: في الجانب الصديق لا خسائر، في الجانب المعادي تم تحييد 120 إرهابيًّا، بينهم 23 في مثلث إيناتيس-تونغو تونغو-تيلوا».

وأوضح أنه «تمت مصادرة وتدمير العشر من الدراجات النارية ومعدات تستخدَم في صنع عبوات ناسفة يدوية الصنع وللمراقبة». وأشاد وزير الدفاع النيجري، إيسوفو كاتامبي، بـ«التعاون مع الشريك الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة النيجرية»، مؤكدًا أن «هذه العملية المشتركة تتطابق مع التوصيات الصادرة عن قمة بو في فرنسا في 13 يناير 2020».

وتيلابيري منطقة شاسعة تبلغ مساحتها نحو مئة ألف كيلومتر مربع وتقع بمحاذاة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.