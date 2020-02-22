تعليق 70 حسابا مؤيدا لبلومبرغ على «تويتر» «لانتهاكها قواعد المنصة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 03:12 مساء
شعار تويتر (أرشيفية: أ ف ب)

علق «تويتر» سبعين حسابَّا كانت تنشر من خلالها محتويات داعمة للمرشح الرئاسي الديمقراطي مايكل بلومبرغ، الذي عين مئات الأشخاص للترويج له ضمن حملته الانتخابية.

وقال ناطق باسم الشبكة الاجتماعي: «اتخذنا إجراءات ضد مجموعة من الحسابات لخرقها قواعدنا حول التلاعب، والرسائل المكثفة غير المرغوب فيها على المنصة»، بحسب «فرانس برس».

وكشفت هذه المعلومات للمرة الأولى جريدة «لوس أنجليس تايمز». ووفقًا لموقع «تويتر»، فإن بعض الحسابات أُغلقت نهائيًّا فيما قد يعاد فتح حسابات أخرى بمجرد أن يثبت الأشخاص المعنيون أنهم التزموا قوانين المنصة. وأكد فريق الملياردير ورئيس البلدية السابق لنيويورك، الأسبوع الماضي، تعاونه على الشبكات الاجتماعية مع مصممي صفحات يتمتعون خصوصًا بروح الدعابة، للترويج لصورة شعبية لبلومبرغ.

رسائل داعمة
وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، أن بلومبرغ وظَّف مئات الأشخاص ضمن حملته في كاليفورنيا يتقاضى كل منهم 2500 دولار شهريًّا لنشر رسائل داعمة له بانتظام وتجنيد أصدقائهم.

لكن هذه التقنية لا تسري بشكل جيد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تحاول منذ أشهر وضع حد للحملات الانتخابية على منصاتها ومنع الانتهاكات في هذا الصدد، فـ«تويتر» يحظر نشر تغريدات متطابقة من حسابات متعددة و«التنسيق مع الآخرين أو تقديم مقابل مادي لانخراطهم في قضية معينة أو تضخيم مصطنع».

وأفادت الصحافة الأميركية أن «فيسبوك» يخطط أيضًا للرد على الأساليب التي يلجأ إليها مايكل بلومبرغ في حملته الانتخابية. وحطم بلومبرغ الرقم القياسي لحملة انتخابية، إذ أنفق مبلغًا مقداره 364.3 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لتقارير أوردها «أدفرتايزنغ أناليتكس» المتخصص في متابعة الإعلانات.

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