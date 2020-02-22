تجدد المظاهرات في تشيلي للمطالبة بـ«إصلاحات»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:58 صباحا
سيارة مشتعلة أثناء تظاهرة في سانتياغو، عاصمة تشيلي، 21 فبراير 2020 (أ ف ب)

تجمّع آلاف الأشخاص، الجمعة، في العاصمة التشيلية سانتياغو احتجاجاً على حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا وللمطالبة بإصلاحات واسعة. وعلى غرار ما يحصل منذ أكثر من أربعة أشهر، تجمع آلاف المتظاهرين عند حلول الليل في ساحة إيطاليا التي أطلقوا عليها اسم «ساحة الكرامة».

وأغلق المتظاهرون الذين حملوا أعلام تشيلي فيما بعضهم كان يغطي وجهه، هذه النقطة المهمة التي تربط وسط العاصمة بشرقها، في خطوة تتكرر كل يوم جمعة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 18 أكتوبر، وفق «فرانس برس».

وتأتي لياندرا فيرادي هي عاملة مستقلة تبلغ 28 عاماً عادة للتظاهر في هذه الساحة التي تشكل مركز الاحتجاجات. وقالت: «كل ذلك سيستمرّ حتى يتغيّر كل شيء حتى يتحسّن كل شيء (القطاع) الصحي والتعليم، حتى تتغيّر تشيلي».

وغالباً ما تحصل مواجهات في هذا الحيّ في سانتياغو، حيث تحوّل الشرطة حركة السير قبل بدء التظاهرات وتغلق بعض المحال التجارية، التي لا تزال تعمل، أبوابها في وقت مبكر لتجنّب أعمال العنف وقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات حفظ الأمن.

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بعد أربعة أشهر من الصدامات، تبدو الأضرار واضحة في الشوارع وعلى الأرصفة في الساحة. واندلعت الاحتجاجات على خلفية زيادة طفيفة في سعر بطاقات المترو في العاصمة سرعان ما توسّعت المطالب على مرّ الأسابيع لتشمل إصلاحات اجتماعية عميقة. ويحظى الرئيس بينيرا، الذي سيكون قد أمضى عامين على رأس البلاد في 11 مارس، بأدنى معدّل للشعبية (6%) منذ إحداث هذا المؤشر. ووافقت الحكومة على بعض الإصلاحات التي لم تكن مرتقبة في برنامجها، خصوصاً في ما يخصّ القطاع الصحي والتقاعد.

وأصدر بينيرا أيضاً في ديسمبر قانوناً يسمح بتنظيم استفتاء في 26 أبريل بشأن تغيير الدستور، ملبياً بذلك أحد المطالب. وتمّ تبني الدستور الحالي في 11 سبتمبر 1980 أثناء استفتاء مثير للجدل خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).

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