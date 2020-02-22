بيرني ساندرز يهاجم روسيا بعد تقارير عن محاولة دعم حملته في الانتخابات الأميركية

السيناتور بيرني ساندرز في مانشستر بولاية نيوهامبشر، 8 فبراير 2020. (أ ف ب)

طالب المرشّح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الاميركية بيرني ساندرز، الجمعة روسيا بـ«الابتعاد» عن هذه الانتخابات، بعد ورود تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في السباق الرئاسي لمصلحة متصدّر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين أميركيين أبلغوا ساندرز والرئيس دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها روسيا، علما أنه لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديمقراطي.

ورد ساندرز في بيان جاء فيه «رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأميركية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر».

وكانت الاستخبارات الأميركية، خلصت إلى أن روسيا تدخّلت لترجيح كفة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي أجريت في العام 2016.