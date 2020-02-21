ترامب يندد بـ«خدعة» جديدة بعد اتهام روسيا مجددا بالتدخل في الانتخابات الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

استخف الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتحذيرات المخابرات الأميركية التي تفيد بأن روسيا تتدخل في انتخابات هذا العام، ووصفها بأنها «خدعة» أطلقها خصومه الديموقراطيون.

وكتب ترامب على «تويتر»: «هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديموقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئًا من الديموقراطيين الذين ما زالوا غير قادرين، بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا»، وأضاف «الخدعة رقم 7»، حسب وكالة «فرانس برس».

أعرب المشرعون الديموقراطيون عن قلقهم مجددًا بعد استماعهم في جلسة مغلقة إلى جوزف ماغواير، مدير الاستخبارات الوطنية السابق، الذي حذر من أن روسيا تتدخل مجددًا أملا في تعزيز فرص ترامب في الانتخابات.

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن ترامب وبخ ماغواير الذي أقاله هذا الأسبوع، بسبب إحاطته. وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكد أن روسيا تدخلت في انتخابات العام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.