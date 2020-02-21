رئيس وزراء ليسوتو يغادر البلاد قبل اتهامه رسميا بقتل زوجته السابقة

رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن تابو تاكاليكوالا السكرتير الشخصي لرئيس حكومة ليسوتو، أن رئيس وزراء البلاد توماس تاباني لن يمثل، الجمعة، كما كان مقررا، أمام القضاء، إذ يفترض أن يتهم رسميا بقتل زوجته السابقة، لأنه «غادر» البلاد إلى جنوب أفريقيا لأسباب طبية.

وقال تاكاليكوالا إن رئيس الوزراء «لن يأتي إلى المحكمة وتوجه إلى جنوب أفريقيا لإجراء فحوص طبية»، موضحا أنه وصل، الخميس، إلى جنوب أفريقيا.

وكانت شرطة ليسوتو أعلنت، الخميس، أن رئيس الوزراء سيتهم رسميا، الجمعة، بقتل زوجته السابقة في 2017.

وكانت ليبوليلو تاباني (58 عاما) قتلت عند عودتها إلى منزلها بالسيارة في العاصمة ماسيرو، في جريمة وقعت قبل يومين فقط من أداء تاباني القسم لتولي منصب رئيس الوزراء.. وكان الزوجان في مرحلة الطلاق.

وعند توليه مهامه في 16 يونيو 2017، كان تاباني جالسا إلى جانب سيدة أصبحت بعد شهرين زوجته، وبعدما راوح مكانه لسنتين، تسارع التحقيق في الأسابيع الأخيرة.

وكانت الزوجة الجديدة لتوماس تاباني وتبلغ من العمر 43 عاما، اتهمت مطلع فبراير بقتل منافستها، وقد أفرج عنها بكفالة في إجراء سبب صدمة في هذا البلد الواقع في أفريقيا الجنوبية.

واستدعي رئيس الوزراء بنفسه للمثول، الجمعة، أمام محكمة في ماسيرو لإبلاغه باتهامه رسميا بالقتل في هذه القضية، لكنه لم يحضر.

وأكد سكرتيره الشخصي أنه سيخضع لفحوص روتينية وهو يزور جنوب أفريقيا باستمرار، مؤكدا أنه «عندما يجد الأطباء أنه في صحة جيدة فسيسمحون له بالرحيل».