وزير الخارجية الأميركي: مستعدون لتوقيع اتفاق مع طالبان في 29 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 02:18 مساء

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبراير الجاري، «مبني على تفاهم تم التوصل إليه لخفض العنف» في أفغانستان.

وقال بومبيو، في بيان صدر عقب زيارة أجراها إلى السعودية «بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما»، حسبما نقلت «فرانس برس».

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وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع طالبان سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب آلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من الحركة.

ومن شأن خفض العنف أن يظهر أن بإمكان طالبان السيطرة على عناصرها وإظهار حسنة النية قبل الاتفاق الذي سيسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان والتي يتراوح عديدها بين 12 ألف إلى 13 ألف عسكري.

وكانت الولايات المتحدة وطالبان على وشك الاعلان عن اتفاق في سبتمبر 2019 عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ وقف العملية التفاوضية بسبب مواصلة أعمال العنف من جانب الحركة.

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