إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 01:25 مساء
سفينة «دايموند برينسس» في ميناء يوكوهاما في 16 فبراير 2020 (فرانس برس).

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالة لامرأة وصلت صباحا إلى إسرائيل.

وأوضحت جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف الفيروس يتم تسجيل أول حالة إسرائيلية مصابة بالفيروس، وهي لامرأة من بين الركاب الـ11 العائدين من السفينة «دياموند برنسيس» اليابانية، وفق وكالة «سبوتنيك».

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وقالت الصحة الإسرائيلية إنه بعد إجراء الفحوصات في المختبر المركزي بالوزارة على الركاب العائدين من على متن السفينة ظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات، مضيفة أن باقي الركاب كانت نتائج فحوصاتهم سلبية.

وأمس الخميس، أعلنت وسائل إعلام يابانية وفاة عجوزين أصيبا بالفيروس خلال وجودهما على متن السفينة التي خضعت لحجر صحي في ميناء يوكوهاما، بسبب تفشي الوباء فيها.

كان نحو 500 من ركاب السفينة بدؤوا بمغادرتها الأربعاء الماضي، بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس؛ فيما أصيب أكثر من 540 شخصا على متنها.

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