ألمانيا تحذر من تهديد أمني وتنشر الشرطة في المساجد ومحطات النقل

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر خلال مؤتمر صحفي في برلين، 21 فبراير 2020 (فرانس برس).

أكد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أنه سيتم تعزيز وجود الشرطة في أنحاء البلاد، لا سيما في المساجد ومحطات النقل، لمواجهة «التهديد المرتفع جدا» من اليمين المتطرف، بعد مقتل تسعة أشخاص في جريمتين عنصريتين في مدينة هاناو، الأربعاء الماضي.

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وقال سيهوفر خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الجمعة، إن «التهديد الأمني من التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية مرتفع جدا»، مؤكدا تعزيز وجود الشرطة في المساجد ومحطات القطارات والمطارات وعلى الحدود، حسب «فرانس برس».