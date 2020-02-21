ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 10:30 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخاطب تجمعا انتخابيا في ولاية كولورادو، 20 فبراير 2020 ( أ ف ب).

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفضه بشدة منح الفيلم الكوري الجنوبي «باراسايت» جائزة أوسكار أفضل فيلم للعام 2020، متسائلا: كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة؟

وقال ترامب، أمام تجمع انتخابي حاشد في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو أمس الخميس: «كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟ لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية، حول التجارة. إضافة الى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟»، حسبما نقلت عنه «فرانس برس».

جائزة تاريخية
ودخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليوود. وأضاف ترامب: «هل كان (الفيلم) جيدا؟ لا أعلم»، ملمحا على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.

وردت شركة التوزيع الأميركية «نيون» على ترامب بتغريدة على «تويتر» قائلة إن معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة «مفهومة، فهو لا يحسن القراءة».

أميركا أولا
وترامب الذي بنى رئاسته على الشعار القومي «أميركا أولا»، قال إنه حان الوقت لإعادة إنتاج أفلام كلاسيكية من عصر هوليوود الذهبي.

كما انتقد الرئيس الأميركي الفنان براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي ووصفه بـ«الذكي الصغير». وكان براد بيت قد استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيرا في مجلس الشيوخ في مطلع فبراير الجاري.

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