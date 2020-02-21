إيران ترد على العقوبات الأميركية الجديدة: واشنطن ليس لها علاقة بالديموقراطية

ندّد مجلس صيانة الدستور في إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على خمسة مسؤولين في المجلس الذي يشرف على الانتخابات.

واستبعد المجلس آلاف المرشحين من سباق الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الجمعة، لكنه اعتبر أن عقوبات واشنطن «تثبت ازدراءها للديموقراطية»، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي، أحد المسؤولين الخمسة المشمولين بالعقوبات، إنّ «النظام الأميركي أظهر بفرضه عقوبات غير مشروعة... على أعضاء في مجلس صيانة الدستور أنّه لا يمتّ إلى الديموقراطية بصلة وأنّه يفضّل الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة».