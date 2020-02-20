توافق في جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 02:40 مساء
رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية: رويترز)

اتفق رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزعيم المتمردين، رياك مشار، الخميس، على تشكيل حكومة وحدة، السبت، في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وبحسب «فرانس برس»، قال مشار عقب اجتماع بين الرجلين: «لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها».

اقرأ أيضا: تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان

في سياق آخر، ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة، أن قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة «جوعت عمدا» السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أطعمة تبطئ نمو السرطان