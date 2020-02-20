توافق في جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت

رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية: رويترز)

اتفق رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزعيم المتمردين، رياك مشار، الخميس، على تشكيل حكومة وحدة، السبت، في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وبحسب «فرانس برس»، قال مشار عقب اجتماع بين الرجلين: «لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها».

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في سياق آخر، ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة، أن قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة «جوعت عمدا» السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات.