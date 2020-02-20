فرنسا تعلن «دعمها الكامل» لألمانيا بعد عمليتي إطلاق نار في هاناو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 01:06 مساء

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن «حزنه الشديد» و«دعمه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا الاعتداء المأساوي»، بعد عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا مساء الأربعاء في هاناو في وسط ألمانيا، وأسفرتا عن تسعة قتلى.

وبحسب «فرانس برس»، أضاف ماكرون في تغريدة: «أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. أنا (أقف إلى) جانب المستشارة (أنغيلا) ميركل في هذه المعركة من أجل قيمنا وحماية ديمقراطياتنا».

وبالمثل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين، الخميس، عن شعورها «بصدمة عميقة»، إزاء العمليتين. وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة أنغيلا ميركل على حسابها على موقع «تويتر»: «هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم».

ورجحت النيابة الفدرالية الألمانية أن تكون «كراهية الأجانب» هي دافع المشتبه به الذي عُثر عليه ميتاً في منزله.

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