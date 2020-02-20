البنتاغون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 11:50 صباحا
شعار وزارة الدفاع الأميركية بمقر البنتاغون، واشنطن، 12 ديسمبر 2013 (أ ف ب)

أعلن البنتاغون، الأربعاء، أنّ إيران تواصل إرسال أسلحة متطوّرة إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، مدعّماً اتّهامه بصور لأسلحة إيرانية، قال إنّها جزء من شحنتين ضبطتهما القوات الأميركية في غضون أقلّ من ثلاثة أشهر.

وقال القومندان بيل أوربان، المتحدّث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، خلال مؤتمر صحفي في مقرّ وزارة الدفاع في واشنطن إنّ فيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن تنفيذ العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، «أثبت باستمرار أنّه يحاول إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن»، بحسب «فرانس برس».

وعرض المتحدّث خلال المؤتمر الصحفي صوراً لأسلحة ضبطتها القوات الأميركية في 25 نوفمبر و9 فبراير على متن مركبين شراعيين كانا يبحران من دون أن يرفع أيّ منهما علم أي دولة، مؤكّداً أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من إيران إلى الحوثيين.

صواريخ مضادة للدبابات
وأوضح القومندان أوربان أنّ عملية الاعتراض الثانية التي جرت في التاسع من الجاري نفّذها الطرّاد الأميركي «نورماندي» في بحر العرب وتمّ خلالها مصادرة 150 صاروخاً مضادا للدبابات من طراز «دهلاوية»، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، وثلاثة صواريخ أرض-جو يطلق عليها اسم «358»، وهو سلاح صنعته إيران حديثاً.

أما في عملية الاعتراض الأولى التي جرت في نوفمبر، فقد صادرت المدمّرة الأميركية «فوريست شيرمان» صواريخ من نفس الطراز، فضلاً عن عدد كبير من أجزاء لصواريخ كروز. وشدّد المتحدّث على أنّ «الولايات المتحدة مقتنعة بأنّ الأسلحة المضبوطة (...) تمّ تصنيعها في إيران وكانت في طريق تهريبها إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لقرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي».

ورفض القومندان أوربان الإجابة عن أسئلة تتعلّق بالطريقة التي رصدت فيها البحرية الأميركية هذين المركبين الشراعيين، لا سيّما أنّ أعداداً كبيرة من هذه القوارب الصغيرة تجوب مياه المنطقة باستمرار، أو بالمكان الذي تمّ فيه تحميلهما بالأسلحة. واكتفى المتحدّث بالقول إن طاقم القارب الذي ضبط في التاسع من الجاري كان يمنيا وقد تم تسليمه إلى خفر السواحل اليمنيين.

وتنفي طهران باستمرار الاتّهامات الأميركية الموجّهة إليها بتقديم دعم عسكري للمتمرّدين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

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