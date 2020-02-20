وفاة عجوزين أصيبا بـ«كورونا» على متن السفينة الموبوءة

إعلاميون يقفون أمام السفينة «دايموند برينسيس» الراسية بأحد موانئ اليابان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام يابانية، الخميس، وفاة عجوزين أصيبا بفيروس «كورونا» المستجد خلال وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في ميناء يوكوهاما، بسبب تفشي الوباء فيها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام محلية أن العجوزين هما رجل وامرأة في الثمانينات من عمرهما، وقد تم إخلاؤهما من السفينة «دايموند برينسيس» يومي 11 و12 فبراير الجاري، بعدما بدا أنهما أصيبا بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.

وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة. وكانت طوكيو أعلنت مساء الأربعاء تسجيل 79 إصابة جديدة بالفيروس على متن السفينة، ليصل إجمالي عدد المصابين على متنها إلى 621 شخصا. وبهذا تصبح «دايموند برينسيس» الراسية في ميناء يوكوهاما، بضواحي طوكيو، أكبر بؤرة للفيروس خارج الصين.

اقرأ أيضا:



والسفينة السياحية التي أبحرت في رحلة آسيوية وعلى متنها 3711 شخصا يتحدّرون من 56 دولة، سرعان ما تحولت إلى سجن عائم تسوده مشاعر الخوف من الإصابة بالعدوى والملل الناجم عن المكوث في حجرات صغيرة، بعضها بلا نوافذ، في احتجاز لا تقطع ساعاته الطويلة إلا نزهة قصيرة على جسر السفينة. والأربعاء نزل من السفينة 443 راكباً سالماً. وبحسب السلطات اليابانية فإنّ نزول كلّ الركاب السالمين من السفينة سيستغرق ثلاثة أيام.