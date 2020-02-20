عدد إصابات «كورونا» في الصين يسجل أدنى مستوى له منذ شهر

فني مختبر يتلقى عينات من أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في ووهان، 6 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلنت بكين الخميس، رصد 394 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين «باستثناء هونغ كونغ وماكاو»، إلى أكثر من 74 ألف إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2118 وفاة، بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت اللجنة أنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات والإصابات الجديدة سجّلت في مقاطعة هوباي (وسط الصين)، وبالتحديد في عاصمتها ووهان التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى أواخر ديسمبر 2019.

وكانت السلطات الصحية في هوباي أعلنت صباح الخميس أنّها سجّلت 628 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، لكنّها ما لبثت أن خفّضت هذه الحصيلة بمقدار النصف تقريباً بعدما تبيّن لها أنها احتسبت 279 شخصا عن طريق الخطأ في عداد المصابين.

اقرأ أيضا: «كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أنّ الحصيلة الجديدة الواردة من هوباي تعني أنّ العدد «الصافي» للمصابين الجدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة هو 349 مصاباً، وفي الصين القارية بأسرها هو 394 مصاباً، أي ربع الحصيلة المسجّلة في اليوم السابق، والتي بلغت على المستوى الوطني 1693 إصابة.

وعزت اللجنة الوطنية سبب هذا اللغط إلى أن قسما من الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء في هوباي أدرجت في بادئ الأمر في عداد الإصابات المؤكّدة، استنادا إلى الصور الشعاعية للرئتين قبل أن تبيّن الفحوصات المخبرية خطأ هذا التشخيص.