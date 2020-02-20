عدد إصابات «كورونا» في الصين يسجل أدنى مستوى له منذ شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 09:13 صباحا
فني مختبر يتلقى عينات من أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في ووهان، 6 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلنت بكين الخميس، رصد 394 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين «باستثناء هونغ كونغ وماكاو»، إلى أكثر من 74 ألف إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2118 وفاة، بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت اللجنة أنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات والإصابات الجديدة سجّلت في مقاطعة هوباي (وسط الصين)، وبالتحديد في عاصمتها ووهان التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى أواخر ديسمبر 2019.

وكانت السلطات الصحية في هوباي أعلنت صباح الخميس أنّها سجّلت 628 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، لكنّها ما لبثت أن خفّضت هذه الحصيلة بمقدار النصف تقريباً بعدما تبيّن لها أنها احتسبت 279 شخصا عن طريق الخطأ في عداد المصابين.

اقرأ أيضا: «كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أنّ الحصيلة الجديدة الواردة من هوباي تعني أنّ العدد «الصافي» للمصابين الجدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة هو 349 مصاباً، وفي الصين القارية بأسرها هو 394 مصاباً، أي ربع الحصيلة المسجّلة في اليوم السابق، والتي بلغت على المستوى الوطني 1693 إصابة.

وعزت اللجنة الوطنية سبب هذا اللغط إلى أن قسما من الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء في هوباي أدرجت في بادئ الأمر في عداد الإصابات المؤكّدة، استنادا إلى الصور الشعاعية للرئتين قبل أن تبيّن الفحوصات المخبرية خطأ هذا التشخيص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن