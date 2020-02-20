ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا

محققون أمام مقهى تعرض لإطلاق نار في هاناو غرب ألمانيا، 20 فبراير 2020، (ا ف ب)

قتل تسعة أشخاص ليل الأربعاء في مدينة هاناو قرب فرانكفورت في وسط ألمانيا، وذلك خلال عمليتي إطلاق نار عثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة في منزله، بينما تشير أصابع الاتهام إلى اليمين المتطرف في ألمانيا، الرافض لسياسات برلين بشأن استقبال المهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة ووسائل الإعلام المحلية أن الهجومين استهدفا مقهيين للنارجيلة، وتسببا أيضا بجرح العديد من الأشخاص حالة بعضهم خطيرة.

وقالت السلطات ليلا في بيان «في هذه المرحلة يمكننا فقط التأكيد أن ثمانية أشخاص قتلوا»، ثم توفي شخص آخر صباح الخميس متأثرا بجراحه، لترتفع الحصيلة إلى تسعة.

وذكرت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه «عثر على المنفّذ المحتمل (للهجومين) جثة هامدة في منزله في هاناو، كما عثرت قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة على جثة أخرى».

وعثر المحققون أيضا على سيارة المشتبه به التي كانت تحتوي على ذخائر، وفق وسائل إعلام محلية أضافت أنه كان يحمل رخصة صيد وأنه ألماني.

وعقب إطلاق النار بدأت الشرطة «عملية مطاردة واسعة النطاق»، ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة البالغ عدد سكّانها نحو 90 ألف نسمة، وشاهد مراسل «فرانس برس» نحو 30 عربة للشرطة تغادر مقر الشرطة في هاناو، وبحسب شهود عيان، نشر عناصر الشرطة المدججة بالسلاح في المدينة

مشهد مرعب

وقع أول إطلاق للنار قرابة الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش، في مقهى «ميدنايت» لـ«الشيشة» وسط المدينة، حيث قتل ثلاثة أشخاص أمام المبنى، وفق وسائل إعلام محلية، فيما أفاد شهود عيان عن سماع دوي عشر طلقات نارية.

وحسب الشرطة، فإنّ مطلق أو مطلقي النار غادروا على الفور المكان على متن سيارة نحو مقهى آخر وهو «أرينا بار»، حيث وقع إطلاق النار الثاني، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنّ ثلاثة أشخاص قتلوا في المقهى الأول وخمسة في المقهى الثاني.

وذكرت تقارير أن المهاجم قرع جرس المقهى الثاني وأطلق النار على الأشخاص الذين كانوا في ركن المدخنين، فقتل خمسة أفراد من أصول كردية بينهم امرأة وفق صحيفة «بيلد».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن ابن صاحب المقهى قوله: «الضحايا أشخاص نعرفهم منذ سنوات»، موضحا أن اثنين من موظفي المقهى في عداد القتلى، وأكمل أنه لم يكن هو ولا والده موجودين في المقهى وقت الهجوم. وقال «إنها صدمة للجميع».

وقالت النائبة المحافظة كاتيا لايكرت «إنه حقا مشهد رعب»، فيما تحدث رئيس بلدية هاناو الاشتراكي الديموقراطي كلاوس كامينسكي عن «ليلة مرعبة ستطارد الجميع لوقت طويل جدا»، مطالبا بعدم إطلاق التكهنات، كما ناشد المواطنين الحذر.

تهديد

وقال الناطق باسم الشرطة أن دوافع الهجومين لم تعرف بعد، إلا أن ألمانيا شهدت في السنوات الأخيرة عددا من الهجمات، أسفر أحدها عن مقتل 12 شخصا في قلب برلين في ديسمبر 2016.

لكن أكثر ما يثير قلق السلطات الألمانية حاليا هو التهديد الإرهابي المتمثل باليمين المتطرّف، لا سيما منذ اغتيال عضو في حزب المستشارة أنغيلا ميركل مؤيد للمهاجرين في يونيو الماضي.

والجمعة، ألقت السلطات القبض على 12 عضواً في جماعة يمينية متطرفة، في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الإرهاب، وأوقفت السلطات هؤلاء الأفراد بشبهة التخطيط لشنّ هجمات واسعة النطاق على مساجد في البلاد.