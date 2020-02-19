زعماء أفغان يصفون فوز غني بـ«الانقلاب» ويدعون إلى الاحتجاج

النائب السابق للرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم. (فرانس برس)

دعا النائب السابق للرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم، أنصاره، اليوم الأربعاء، إلى الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس أشرف غني، ولكن دعوته لم تلق استجابة حتى الآن حيث ساد الهدوء الشوارع.

والثلاثاء، أعلنت اللجنة الانتخابية فوز غني في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أشهر، وسط رد فعل فاتر من المجتمع الدولي والأفغان العاديين الذين أرهقتهم العملية الانتخابية الطويلة، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى الفور رفض رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية السابق، عبد الله عبد الله تلك النتائج، وقال إنه سيشكل حكومة. ورفض دوستم، مرشح عبدالله لمنصب نائب الرئيس، النتائج النهائية وأعرب عن دعمه لخطوة عبدالله.

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وشغل دوستم البالغ 65 عامًا، منصب نائب الرئيس الأفغاني اسميًا فقط، حيث أمضى معظم السنوات الأربع الماضية في المنفى بعد اتهامه بالاغتصاب والخطف.

وقال دوستم، الذي يؤثر بشكل كبير على سياسة البلاد، إن إعلان اللجنة الانتخابية هو بمثابة «انقلاب»، ودعا أنصاره إلى «الخروج إلى الشوارع»، وأضاف «بوصفي زعيمكم .. أطلب منكم دعم عبدالله بكل حياتكم وقوتكم».

إلا أنه لم تظهر اي مؤشرات الى خروج احتجاجات او حتى احتفالات كبيرة في البلاد.

كذلك، قال زعيم الحرب الذي تحول إلى السياسة قلب الدين حكمتيار، في كلمة الأربعاء، إنه يجب إعلان الانتخابات «باطلة تمامًا»، ودعا إلى تشكيل حكومة «شاملة» تضم حركة «طالبان»، إلا أنه لم يذكر عبدالله عبدالله.

ولم يظهر الأفغان أي حماسة لعبدالله أو غني أو العملية الانتخابية بشكل عام، وامتنع معظمهم عن التصويت في انتخابات العام الماضي، التي لم يطرح خلالها المرشحون الكثير من الأفكار الجديدة.

كما التزم المجتمع الدولي صمتًا غير معتاد عقب إعلان نتائج الانتخابات، رغم أنه ضخ ملايين الدولارات في العملية الانتخابية، بحيث لم تصدر الكثير من التهاني العلنية لغني أو تصريحات بشأن إعلان عبدالله تشكيل حكومة موازية.

وبعد 24 ساعة من ظهور النتائج، كتب القصر الرئاسي على تويتر أن غني التقى المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لمناقشة عملية السلام. وكتب غني على «تويتر» أن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اتصل به لتهنئته.